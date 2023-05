Alla vigilia di"Non avevamo una settimana pulita da tanto tempo, abbiamo approfittato per recuperare energia e ci ha fatto bene. E' Juve-Milan, troveremo una Juventus molto determinata e concentrata, è la squadra che con il Napoli ha ottenuto più punti nelle partite casalinghe. Dovremo essere determinati anche noi perché è una partita importantissima per noi, dobbiamo raggiungere il quarto posto e magari qualcosa di più"."Non è una nostra preoccupazione o un nostro problema. Noi sappiamo come dobbiamo affrontare la partita, sono sicuro che i nostri avversari faranno la miglior partita possibile perché devono dimostrare tante cose. E' vero che all'ultima giornata siamo stati bravi negli altri anni, ma sarebbe meglio non arrivarci"."Chiaro che siamo tutti d'accordo sul fatto che la tempistica non è quella che ci si augura in un campionato regolare. Togliere e mettere non fa bene a nessuno. Ci auguriamo che sia una cosa definitiva e che si possano tempi migliori per non creare disagi a nessuno"."Abbiamo cambiato tanto in due anni e anche rispetto all'andata ci saranno interpreti diversi. L'importante è essere squadra e che le caratteristiche che metterò in campo permettano alla squadra di essere equilibrata e attenta. Ogni partita è diversa dal punto di vista tattico: all'andata Theo faceva il mediano, domani farà qualcosa di diverso"."La Juve ha una fase difensiva dove alterna, a volte è molto aggressiva e alta, a volte aspetta. Avere l'ampiezza è sempre molto importante, cercheremo di prendere delle posizioni che ci possano consentire di provare a controllare la partita ed essere pericolosi".