Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Juve: "Dobbiamo diventare più efficaci e concreti. Abbiamo sviluppato una buona mole di gioco, dovevamo riempire di più l'area.ESPULSIONE - Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare fino al rosso, poi potevamo fare di più anche in 10. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, la Juve non ha mai portato superiorità numerica. Abbiamo concesso poco anche in inferiorità, solo dei tiri da fuori area, purtroppo uno è entrato.POCHI GOL - Dobbiamo segnare di più, trovare più soluzioni per essere efficaci sotto porta.FATICA - Sia fatica mentale che fisica. Poi aver giocato 50' in 10 non ci agevola, ma troveremo le forze per la Champions.ARBITRO MARIANI - Ho fatto una chiacchierata con l'arbitro come faccio spesso.EPISODI - Sì, ma è sempre così. Noi potevamo metterci più attenzione negli episodi. Perdiamo una partita dove la prestazione non è stata negativa, ma rimane il risultato, che non è quello che volevamo".