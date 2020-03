Arrivati di prima mattina, inizio allenamento alle 10.30. La squadra rossonera si è ritrovata quest'oggi a San Siro, chiaramente a porte chiuse, per preparare la seduta di rifinitura in vista della partita di domani contro il Genoa. L'ha voluto Pioli: sia per evitare spostamenti tra Milano e Milanello, sia per preparare i giocatori a uno stadio che non emetterà alcun suono. Stessa idea praticamente di Maurizio Sarri, che quest'oggi ha diretto la seduta di allenamento all'Allianz Stadium.