Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Milan e Benevento. Un occhio, però, va anche alla prossima partita, quella contro la Juventus. Da questo punto di vista, sono interessanti le parole dell'allenatore rossonero sullo stato dell'infermeria di Milanello: "L'unico convocato di domani sarà Castillejo che ha recuperato. Gli altri stanno lavorando bene ma non sappiamo ancora dire quando torneranno disponibili. Ibra sta bene e proverà a rientrare il prima possibile". Lo svedese è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare ed essere presente nella partita contro la Juventus.