In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di Ibra a Sanremo, confessando che non guarderà il suo campione impegnato all'Ariston questa sera: "Ibra è un'arma in più, ma il fatto che la squadra abbia fatto bene anche senza di lui significa che abbiamo delle qualità. Stasera guarderò Juventus-Spezia. Ibra l'ho sentito. Purtroppo Sanremo finisce troppo tardi per me. Credo che la cosa peggiore che una squadra possa fare è fare le cose a metà. Ci piace più aggredire in avanti e quindi l’altra sera l’abbiamo fatto in maniera più coordinata. Anche quando aspetti devi avere quella intensità e quella aggressività”.