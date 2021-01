Alla vigilia della partita con la Juventus l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa:



AVVERSARI - “Mi aspetto una Juventus in crescita che senza dubbio ha dovuto cominciare un nuovo percorso. Ci sta perdere qualcosina, ma rimane una squadra molto forte, ben messa in campo, difficile da prendere in tante situazioni di gioco. Sarà una partita da affrontare molto lucidamente dal punto di vista tattico”.



BIG MATCH - “Rimane una grande partita per la storia, per il blasone dei due club e per le tifoserie. E’ una partita importante e lo sappiamo bene. La nostra è una maratona, e dunque non possiamo pensare di fare solo uno scatto".



IBRA - “Ho rimproverato Ibra per le immagini che ha messo, perché poi dopo mi avete tempestato di messaggi. Sta meglio, ma domani non ci sarà".



PRECEDENTI - “Tutte le partite sono occasioni per dimostrare il nostro valore. Dobbiamo concentrarci sulla partita e alzare il nostro livello perché sono avversari forti, di esperienza, che da anni vincono. Stiamo dimostrando di potercela giocare e dunque giocheremo per vincere”.



PAREGGIO - "Se approcci la partita per pareggiare, vuole dire rischiare seriamente di perdere. Domani dobbiamo cercare di giocare al meglio delle nostre possibilità. Vogliamo provare a vincere anche domani. Io sono contento quando a fine gara vedo una squadra che ha dato tutto".



SCUDETTO - "Manca ancora tanto, non possiamo già parlare di partita decisiva. C'è ancora spazio per recuperare, soprattutto per una squadra forte ed esperta come la Juve". LA PIU' FORTE - “I risultati ad oggi dicono questo. Era difficile pensare di fare così tanti punti, ma dobbiamo dimostrare di essere i più forti. I nostri avversari sono molto forti come altre sette squadre, se la giocheranno fino alla fine".



SCUDETTO - "Noi dobbiamo continuare così e migliorare ancora. Per fare servono due cose: intensità e qualità. Se manteniamo alti questi due fattori possiamo essere protagonisti a lungo".



KRUNIC - "Sta con noi per merito e caratteristiche, non gli dirò nulla di particolare, ma solo di avere attenzione".



LA CONDIZIONE - "Domani staremo meglio rispetto alla gara col Benevento, sia a livello mentale che fisico. Dovremo capire bene quando essere aggressivi e quando aspettarli. Servirà grande lucidità".



LA VITTORIA DI LUGLIO - "Quello che è stato è stato. Era importante vincere quella partita, ma ormai fa parte del passato".



EX BIANCONERO - "Ero molto giovane. Ho imparato tanto da grandi uomini come Paolo Rossi, ne sono uscito molto più maturo".