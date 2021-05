Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan.



SU UN MILAN DA TRASFERTA - "Per domani sera sarà utile tutto il percorso che abbiamo fatto. Tutte le cose positive, tutte le difficoltà passate. Giocare da squadra matura e capire come interpretare la partita saranno caratteristiche fondamentali per domani".



SFIDA CHAMPIONS - "Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions, ma a prescindere dal risultato non sarà finita lì. Ci sarebbero ancora 9 punti, ma vogliamo concentrarci solo su domani. La Juve ha caratteristiche importanti, per ottenere un grande risultato occorre fare un grande sforzo”.



SU COME L'HA PREPARATA - "E' la partita più stimolante e affascinante, credo di sì. I sogni sono belli solo se si realizzano. L'abbiamo preparata con la nostra strategia, come tutte le partite. Essendo così importante l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile".



SULL'IMPORTANZA DI IBRAHIMOVIC - “La sua importanza è evidente. Credo che non sia un giocatore solo a vincere una partita, dobbiamo cercare di essere dentro la partita. Siamo la squadra che tira di più da fuori area, ma quella che segna di meno”.



SU DONNARUMMA - “In questo momento tutti noi abbiamo solo un obiettivo. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre sudato per questa maglia e la suderanno ancora aldilà di quello che succederà in futuro. Se ci ho parlato? Abbiamo parlato del match di domani, di come dobbiamo interpretare la gara, lui come tutti è motivato".



SU BRAHIM TITOLARE - "Ibrahimovic non sarà da solo nella manovra offensiva. Non servono tanti attaccanti per essere offensivi. La scelta dipenderà dalle caratteristiche dei calciatori che scenderanno in campo. L'importante è che i giocatori impensieriscano la difesa avversaria".



SUL TABU' STADIUM - “Chi ci crede può ottenere tutto. Noi ci crediamo perché siamo una squadra forte. Sappiamo e conosciamo le qualità dell’avversaria. Vogliamo sfatare il tabù”.



SULLA CONDIZIONE FISICA - "Se il Milan ha ancora benzina per il finale di stagione? Assolutamente sì. Ma è più importante l'aspetto mentale. Speravamo di essere qui. Gli stimoli sono al massimo. Abbiamo l'energia per portare a termine questo campionato".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "Siamo partiti con un obiettivo. E' chiaro che il girone d'andata è stato entusiasmante e poi abbiamo avuto un calo, un po' di infortuni e siamo arrivati fino a qui. L'importante però è la prestazione di domani e dobbiamo pensare a fare bene".



GLI ESTERNI DELLA JUVE - "Teniamo sempre presente le qualità degli avversari. Dovremo limitare le loro qualità quando avranno la palla al piede, ed essere bravi noi quando avremo il possesso. La Juventus ha grandi giocatori e dovremo cercare di coprire gli errori dei compagni. Meno duelli difensivi avremo, meglio sarà".



MILAN IN RIPRESA? - "In certe situazioni non dipende dall'avversario ma da noi, se vuoi fare un calcio efficace bisogna muovere velocemente la palla. Domani dobbiamo gestire bene la gara, cercare di essere imprevedibili, mi piacciono i giocatori che non danno punti di riferimento, e in una difesa ben piazzata se ci muoviamo tanto possiamo avere qualche soluzione in più".



SULLA GARA DELLA SVOLTA - “È così, sarà determinante per il nostro momento. Ho visto una squadra pronta mentalmente per questa gara”.



SUI CAMBI - "È molto importante avere tutti a disposizione è un aspetto positivo per la gara di domani”.