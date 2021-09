Dopo la grande vittoria per 2-0 contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefanoè intervenuto a Dazn per analizzare la partita. “Il Milan può giocare bene e deve essere convinto delle proprie potenzialità. Queste sono partite dal livello alto: abbiamo messo in campo più qualità e abbiamo vinto meritatamente.SU IBRA - “Contento sia entrato bene, di avergli dato un minutaggio che lo farà stare meglio nelle prossime gare. Ibra non invecchia mai: al di là del talento è la passione che fa la differenza. Allenarsi, competere per vincere e per essere il migliore: quando sei così non senti l’età”.