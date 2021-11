Dopo Simone Inzaghi è toccato apresentare in conferenza stampa il derbyin programma domani sera alle 20.45. I rossoneri ci arrivano con sette punti di vantaggio e una vittoria potrebbe significare fuga, ma Pioli frena: "​È ancora presto per dire che sarà decisiva per il risultato finale. Lo sarà per il momento, per la classifica, per il nostro popolo, ma finisce lì. Ci darà altri tre punti in classifica se riuscissimo a vincere, ma non possiamo guardare troppo avanti perchè manca ancora tanto. L'anno scorso abbiamo vinto il derby d'andata, ma quello decisivo è stato quello di ritorno".GLI INGREDIENTI PER VINCERE - Su cosa servirà per avere la meglio sui nerazzurri, Pioli non ha dubbi: "Dobbiamo essere impavidi e coraggiosi, è il momento di esserlo e meritiamo di esserlo. Se siamo qui ad affrontare il derby da primi in classifica, non è perchè gli altri ci hanno aperto la strada. Ce lo siamo conquistato e ora dobbiamo giocare il derby con questa sfrontatezza. Con la voglia di sfidare l'avversario e provare a vincere la partita".