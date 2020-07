Il Milan ribalta la Juventus, da 0-2 a 4-2, e si porta momentaneamente al quinto posto davanti alla Roma. Al termine dell'incontro, il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta a Dazn: "I miei giocatori stanno mostrando una mentalità incredibile, anche nelle difficoltà c'è voglia di stare insieme e lottare fino alla fine. Giustamente sono stati premiati".



MENTALITA' - "Siamo stati bravi a sfruttare il rigore, da lì abbiamo ritrovato entusiasmo. Dispiace per i gol presi, nonostante la qualità degli avversari potevamo difendere meglio. La partita è stata equilibrata, poi ci siamo fatti sorprendere da Rabiot e potevamo fare meglio sul raddoppio. Ma la mentalità della squadra sta facendo la differenza e dobbiamo insistere".



'IL MIO MILAN' - "E' il lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni a Milanello, portare avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo importante. Fino a poche giornate fa la classifica non rispecchiava i valori del gruppo, ci siamo isolati per lavorare e la squadra sta bene soprattutto mentalmente. E questo fa la differenza, chi gioca è pronto. Sono contento, ma non abbiamo fatto niente. E' un campionato particolare, ci giochiamo tutto nelle ultime sette e pensiamo già alla prossima con il Napoli. Abbiamo le qualità per finire bene il campionato, ma bisogna rimanere sul pezzo. Quello che stiamo facendo va ancora migliorato, perché il livello è alto e se sei meno concentrato lo paghi. Non vogliamo pagare più, in passato abbiamo pagato anche troppo dazio ma abbiamo imparato dai nostri errori".