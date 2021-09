Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match contro lo Spezia, ha parlato anche dello scontro dei liguri con la Juventus: "Lo Spezia ha giocato bene contro la Juventus, poteva andare avanti anche 3-1. Dovremo essere bravi ad alternare le situazioni, in primis recuperare palla alti. Vedremo che partita faranno".