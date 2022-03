Il Milan sbanca il Maradona e batte il Napoli, al termine dell'incontro il tecnico rossonero, Stefano Pioli, commenta a Dazn: "Tre punti importanti sicuramente per la classifica. Abbiamo battuto una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà, ma i ragazzi hanno lavorato tanto con la voglia di stare in partita e siamo stati premiati dal risultato".



BENE CON LE GRANDI, PUNTI PERSI CON LE PICCOLE - "Sicuramente abbiamo fatto meno bene ed è una situazione da migliorare perché non restano tanti scontri diretti se non Atalanta e Lazio. Le posizioni di vertice passeranno da partite con squadre sotto di noi. Non nominiamo lo Spezia, non sarebbe dovuta finire così, È chiaro comunque che le difficoltà ci sono per tutti, non siamo una squadra perfetta e qualche difficoltà l'abbiamo, ma è il momento di dimostrare che abbiamo imparato la lezione, che siamo cresciuti dai nostri errori. Sarà importante l'atteggiamento e la qualità".



GIROUD E LA COPPIA 'ANZIANA' - "L'idea mia, del club e dell'area tecnica era di inserire giocatori di spessore, che hanno già vinto qualcosa, che sanno cosa vuol dire lavorare per vincere. E soprattutto c'è sempre molto bisogno di persone di spessore. A me, Maldini e Massara è bastata una videochiamata con Giroud per capire che professionista ci trovavamo di fronte. Più giocatori con carisma e personalità hai, soprattutto per noi che siamo molto giovani, è importanti. L'obiettivo era inserire persone di livello alto, tattico e morale: Olivier è tutto questo".



SCUDETTO - "Favorita è l'Inter perché è molto forte e la classifica ora è virtuale. Dispiace che a questo punto del campionato ci siano ancora partite da recuperare, sarebbe più corretto essere tutti a pari. Noi dobbiamo pensare a fare tanti punti".