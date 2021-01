L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa a chi gli ha chiesto come mai il Milan ha preso tanti rigori da inizio campionato: "Giochiamo un calcio offensivo e per questo siamo spesso dentro l'area - ha spiegato l'allenatore rossonero - E' per questo motivo che abbiamo preso tanti rigori. Ma anche tanti pali. Ho grande rispetto per la nostra classe arbitrale e secondo me stanno facendo il massimo".