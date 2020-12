Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Dazn dopo il pareggio col Genoa: "È un pareggio in una partita complicata su un terreno non semplice. Abbiamo avuto situazioni nel primo tempo per andare in vantaggio, sarebbe cambiata la partita. Come al solito abbiamo messo tutto in campo e siamo riusciti a riprendere il risultato".



GOL SUBITI - "Anche oggi abbiamo subito due gol ma concesso poco. I gol che stiamo prendendo stanno diventando un po’ troppi, oggi non abbiamo marcato bene e coperto gli spazi sui due cross. È stata una partita su un campo difficile, la squadra voleva vincere fino alla fine ma purtroppo non ci siamo riusciti".



LE ASSENZE - "È chiaro che quando hai fuori 5-6 giocatori cambino le caratteristiche. Abbiamo fatto un grandissimo senza infortunati, ora è il momento di stringere i denti. Chi ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza. Qualche sbavatura l’abbiamo avuta ma ci lavoreremo. Theo? Diciamo che i nostri l’avevamo preparata con Ghiglione che doveva coprire quella fascia, sarebbe stato difficile anche per Theo. Loro hanno chiuso bene gli spazi, poi su due palle perse nostre abbiamo concesso due situazioni difficili. Malgrado le assenze la squadra sta rispondendo bene e sta mettendo in campo le qualità giuste per uscire dal campo con risultati positivi".



A Sky ha aggiunto: "Il Milan non molla mai, poi non possiamo sempre andare a mille all'ora, è stata una gara difficile anche per merito del Genoa e di qualche difficoltà del terreno. Ambizione Ibra? Non vorrei essere uno dei suoi figli (ride ndr). Lui ha parlato di sogno scudetto, è giusto che il Milan sia ambizioso. I risultati stanno dicendo che siamo competitivi, poi come si fa a non considerati favorite Juventus e Inter. Più giocatori forti avremo a disposizione più potremo continuare a fare questo percorso. Nessuno sperava in questi risultati, continuo a chiedere alla squadra di mettere tutte le qualità che ha in campo, stiamo dimostrando di essere una squadra forte. La squadra ha certezze e valori, è un momento particolare perché mancano cinque titolari, ti limita un po' soprattutto nei cambi. Dobbiamo stringerci, recuperare energie. Spero di recuperare qualcuno per domenica, se così non sarà chi giocherà darà il massimo. Lo hanno fatto anche stasera nonostante qualche sbavatura".