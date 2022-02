Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: "Era troppa la felicità e l'orgoglio per il risultato. Ho una squadra che non molla mai, giocatori che vogliono andare oltre i limiti e le difficoltà. Questa vittoria deve darci più convinzione, sapendo che abbiamo gli stessi punti della stessa stagione e c'è tanto da fare. A fine partita? Ho detto loro che dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità, gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede - racconta - Vincere un derby in casa dell'Inter, la squadra più forte del campionato, è una grande soddisfazione. Mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori, abbiamo ribaltato la partita e non siamo nel nostro momento migliore. Si è vista la forza mentale della squadra e questa è una grande soddisfazione".