Continua la striscia positiva del Milan, che vince 4-2 ai supplementari contro il Torino ed elimina la squadra di Mazzarri grazie alla doppietta di Calhanoglu e ai gol di Bonaventura e Ibrahimovic. I rossoneri affronteranno la Juventus in semifinale, nel post partita di stasera a San Siro l'allenatore Stefano Pioli ha commentato così l'accoppiamento per il prossimo turno: "Siamo contro la squadra più forte d’Italia, ma non è invincibile. Ora stiamo concentrati sul campionato e pensiamo una partita per volta" ha detto ai microfoni di RaiSport.