Pazza idea Dybala per il Milan. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, al momento non c'è nessuna trattativa tra i rossoneri e l'ex numero 10 della Juve, che però è una forte tentazione soprattutto della proprietà. Nessun passo in avanti di rilievo, invece, sul fronte Inter: prima di affondare il colpo, infatti, i nerazzurri devono procedere con qualche cessione nel reparto avanzato, tanto più dopo il ritorno di Romelu Lukaku che questa mattina ha svolto le visite mediche per dare il via alla sua seconda esperienza in maglia nerazzurra.