Mentre la Procura di Milano prosegue le sue indagini, Giorgiocontinua il suo impegno nel Milan, sia dietro la scrivania che accanto alla squadra. Oggi, l'amministratore delegato rossonero è volato a Praga per assistere al secondo round contro lo Slavia, mostrandosi in buon umore.All'arrivo al pranzo ufficiale UEFA, Furlani è stato intercettato dai giornalisti e ha scherzato: "Ciao a tutti, sono ancora qua, come vedete." Successivamente, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita, affrontando il tema delle indagini sulla proprietà del Milan.Ha chiarito: "C'è un'indagine in corso sulla proprietà del Milan. I fatti sono semplici: la proprietà del Milan è di RedBird, come è stato dichiarato più volte. Abbiamo cooperato con le autorità, fornendo tutte le informazioni richieste. Siamo qui, disponibili per qualsiasi cosa. Il nostro focus è sul fare il nostro lavoro, che consiste nell'assicurare il successo del Milan e la soddisfazione dei nostri tifosi verso il club."