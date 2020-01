Il centrocampista brasiliano del Milan, Lucasnon è stato convocato in vista della sfida che vedrà domani i rossoneri affrontare il Brescia. La motivazione è legata alla volontà del giocatore, che ha chiesto a Stefano Pioli di non essere inserito in lista. Il Milan non potrà averlo a disposizione nonostante il giocatore sia al 100% fisicamente. Paquetà si è infatti allenato insieme al resto della squadra ed era in elenco, ma al termine della seduta si è recato nell'ufficio di Pioli e ha chiesto di non essere convocato perché non si sente sereno. La Juve monitora: c'è anche Bernardeschi in partenza (LEGGI QUI)