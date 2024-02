Qualche giorno fa ci sono state le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, che hanno fatto molto discutere riguardo la possibilità di ridurre la Serie A a 18 squadre. Oggi, intercettato dai giornalisti a margine del pranzo UEFA il presidente del Milan Paolo Scaroni ha risposto al granata. Queste le sue parole:"Il focus è tutto intorno al numero di partite che giochiamo dobbiamo limitare il numero di gare per salvaguardare la salute dei giocatori che sono anche il nostro patrimonio. Siccome le competizioni internazionali aumentano, ed adesso c'è la grande novità della FIFA col Mondiale per club a cui pure non parteciperemo, ma anche la Champions ha aumentato il numero di partite… Alla fine se facciamo la somma fra coppe, nazionali e campionato giochiamo troppe partite. Io personalmente penso che questo sia un percorso ineluttabile, avverrà perché è fatale avvenga. Non dimentico che poi con le 18 squadre è stato il momento eroico del calcio italiano"."Non l'ho capita cosa c'entra la Superleghina con la Serie A a 18 squadre. La prossima volta che vedo Cairo me la faccio spiegare".