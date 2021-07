Stefano Pioli va a caccia del suo trequartista per sostituire Hakan Calhanoglu e si valutano tutte le opportunità che può offrire il mercato senza fretta. L'ultima èdel Real Madrid. Fuori dai programmi dei Blancos, è stato oggetto di discussione tra le società nelle ambito dell’operazione Brahim Diaz. Come scrive calciomercato.com, dal club rossonero arrivano conferme sui contatti e sul gradimento per Isco. Il Real agevola l’addio a cifre contenute e con modalità di pagamento favorevoli, ma il giocatore avrebbe fatto una prima richiesta molto alta per l’ingaggio: 9 milioni di euro, ben 2 in più rispetto a quanto percepisce attualmente al Real Madrid. Così il Milan piomba sul vecchio pupillo di Allegri e della Juve.