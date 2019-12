Jean-Clair Todibo potrebbe presto approdare in Italia, dopo un avvio di stagione deludente con il Barcellona. Non alla Juventus, che lo ha seguito da vicino nelle scorse finestre di mercato, bensì al Milan, molto vicino al talentuoso difensore in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, sul piatto c'è un'offerta da 15 milioni di euro, mentre i blaugrana ne chiedono almeno 25 per il suo cartellino.