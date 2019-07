L'assalto fallito per Merih Demiral ha aperto nuove porte per la difesa del Milan. Tra queste c'è quella che conduce a Daniele Rugani, difensore della Juventus, che potrebbe lasciare Torino per una nuova avventura. Lui si è sempre detto felice dei colori bianconeri e con Sarri, suo maestro, vuole giocarsi le sue carte, ma potrebbe trovare poco spazio e così i rossoneri lo tentano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.