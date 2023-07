Nel mirino del Milan è finito Andrea. L'esterno di proprietà della Juventus è diventato uno dei nomi forti per il ruolo di vice Theo Hernandez. Così, dopo gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Marco Sportiello, ecco una nuova idea per il mercato in entrata.I rossoneri vogliono salutare Ballo-Touré, che andrà al Bologna o al Nizza, così per la fascia sinistra i rossoneri si pensa al laterale classe 2000 di proprietà della Juventus, nell'ultimo anno proprio a Bologna. E la Juve? La cifra richiesta è alta: si parla di 25 milioni di euro, c'è stato un sondaggio anche dal Tottenham.