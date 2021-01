1









Il Milan deve accelerare per provare a trovare un accordo per il rinnovo con Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero, tecnicamente, sarebbe già libero di accordarsi con qualsiasi altro club a parametro zero. Ma, come scrive calciomercato.com, all'inizio della prossima settimana l'agente Gordon Stipic sarà a Milano per incontrare Frederic Massara e Paolo Maldini. Fonti vicine al giocatore professano ottimismo per un futuro ancora a tinte rossonere, ma la distanza tra domanda e offerta resta comunque ampia. Allo stato attuale il club di via Aldo Rossi non pare intenzionato a migliorare la proposta da 3,5 milioni netti a stagione. ll prossimo faccia a faccia servirà per capire quali sono le intenzioni di Hakan Calhanoglu. La Juve, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane aspetta. E insisterà solo se il rinnovo non andrà in porto.