Un ruolino di marcia invidiabile. Ilha messo insieme 63 punti conquistati in 25 partite lontano da San Siro, con una media pazzesca di 2.52 punti a gara. I rossoneri sono infatti diventati letali in trasferta. E fuori casa sono diventati praticamente imbattibili. Racconta Tuttosport: "Imbattuti nelle 5 partite del segmento finale del campionato '19-20, 2 i ko nelle 19 gare dello scorso torneo (2-0 a La Spezia il 13-2-21 e 3-0 a Roma contro la Lazio il 26-4-21) e ancora zero in questo '21-22, visto che il Milan ha giocato in trasferta solo alla prima giornata a Marassi contro la Sampdoria". Da non sottovalutare.