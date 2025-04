Milan, niente Paratici? Il sogno di Furlani è Conte con Manna

GETTY

Ilè ancora alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo, ma la situazione si sta facendo più complessa del previsto. Quella che sembrava la settimana decisiva per l’arrivo di Fabio Paratici si sta invece trasformando in una fase di stallo, con la trattativa ormai vicina alla chiusura definitiva. L’ex dirigente dellanon è disposto ad accettare le clausole di risoluzione che il Milan vorrebbe inserire per tutelarsi dal procedimento giudiziario in corso, il quale potrebbe portare a una sua condanna penale. Inoltre, la squalifica fino al 20 luglio gli impedirebbe di operare nella prima parte del mercato estivo, un fattore che complica ulteriormente la sua candidatura in vista di un’estate che si preannuncia rivoluzionaria per i rossoneri.



I profili in corsa

Il recente viaggio a Londra, che avrebbe dovuto sancire un accordo tra le parti, non ha portato ai risultati sperati.Igli Tare è un nome che nelle ultime settimane è stato al centro di diversi colloqui con il club rossonero. Prima che Giorgio Furlani ribadisse la sua centralità nel progetto durante il viaggio negli Stati Uniti per confrontarsi con Gerry Cardinale, l’ex DS della Lazio era la prima scelta di Zlatan Ibrahimovic. Ora il suo nome torna prepotentemente in gioco, soprattutto perché, a differenza degli altri candidati, è libero da qualsiasi vincolo contrattuale.Un altro profilo che intriga il Milan è quello di Giovanni, protagonista della rapida risalita del Napoli dal decimo posto fino alla corsa per lo Scudetto, insieme ad. Il club rossonero tenterà un nuovo affondo, ma la trattativa non sarà semplice: Aurelio De Laurentiis, forte del contratto ancora lungo del giovane dirigente campano, non sembra intenzionato a lasciarlo partire.Situazione simile per Tony D’Amico, attuale DS dell’Atalanta. Il suo profilo è molto apprezzato in casa Milan, soprattutto per la sua capacità di lavorare in un ambiente con molteplici figure dirigenziali, caratteristica che si adatterebbe bene alla struttura attuale del club. Tuttavia, al momento, non ci sono segnali di una possibile separazione tra lui e la società bergamasca.Con l’ipotesi Paratici ormai quasi tramontata, il Milan accelera nella ricerca del nuovo Direttore Sportivo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il club rossonero.