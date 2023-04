Comunque sarebbe cosa buona che in una zona mista o in sala stampa ci andassero solo giornalisti. Non tifosi#MilanNapoli pic.twitter.com/bJTo9ta7Ca — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 13, 2023

E' diventato già virale il video di quanto accaduto ieri sera in zona mista dopo la gara tra Milan e Napoli. In zona mista - area solitamente dedicata ai giornalisti - al passaggio degli arbitri, in diversi sono scagliati contro la direzione arbitrale di Kovacs e dei suoi assistenti,Il motivo? La gestione dei cartellini, ritenuto da parte napoletana non idonea. Con Anguissa espulso per doppio giallo e Kim ammonito da diffidato. E così il video polemico è diventato immediatamente virale.