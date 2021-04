Nel prepartita di Lazio-Milan, il ds rossonero Frederick Massara ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma, sul quale è sempre attenta la Juve in caso di mancato accordo per il rinnovo: "La nostra posizione non cambia - ha detto il dirigente ai microfoni di Sky Sport - abbiamo piena fiducia nel giocatore e speriamo che possa arrivare l'intesa. Ma adesso siamo tutti concentrati, a partire da Gigio". Paratici prende nota, sa che il Milan vorrebbe trattenerlo ma se la trattativa dovesse arenarsi è pronto a fare un tentativo, con i rossoneri che stanno già seguendo Maignan del Lille.