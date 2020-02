Il direttore sportivo del Milan, Ricky Massara ha parlato a Rai Sport nel prepartita della sfida contro la Juventus.



EUROPA - "Al di là della chiave Europa è comunque un trofeo a cui teniamo molto. È una partita che si gioca in due atti e oggi vogliamo portare a casa una buona prestazione per poter poi giocarci il passaggio del turno a Torino".



VINCERE - "Ci deve essere oggi una grande prestazione, in linea come la prestazione del derby dove meritavamo di più. Sappiamo però che anche la Juve è una squadra molto forte. È una partita molto importante. Vogliamo capitalizzare al massimo questa competizione, ma anche il campionato è ancora lungo".



FUTURO IBRA - "Futuro Ibrahimovic? Sta facendo delle cose straordinarie. Sarà una sua valutazione anche nel vedere come si sentirà a fine stagione. È un campione e fa la differenza sempre".