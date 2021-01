Il Milan è la società più attiva in questo mercato di gennaio. Dopo gli arrivi di Mandzukic e Meité, i rossoneri hanno annunciato ieri anche l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea di Tomori per rinforzare la difesa. Il club ha una strategia ben precisa, e nel pre partita della sfida contro l'Atalanta il ds Massara ha parlato così a Sky Sport: "Vogliamo giocarcela in tutte e tre le competizioni e in una stagione difficile come questa, con tanti infortuni e la variabile Covid, vogliamo provare a essere pronti e a fornire soluzioni al mister per provare ad andare avanti il più possibile".