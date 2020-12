Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sky Sport prima di Sampdoria-Milan.



LEADERSHIP - "C'è una leadership forte che è quella dell'allenatore. Ibra è un esempio nella quotidianità, e nella foga per la ricerca del risultato. In una squadra giovane come la nostra diventa stimolante".



UNITA' - "Fra di noi e la proprietà c'è sempre stata unità e dialettica, una dialettica costruttiva che ha portato al consolidamento di una squadra. Siamo partiti lo scorso anno con la visione di riportare il Milan ad alti livelli nel più breve tempo possibile in maniera sostenibile".



RINNOVO IBRA - "Non abbiamo ancora cominciato a parlare di questo, lo faremo al momento opportuno, dipenderà dal suo stato d'animo, dalla sua voglia. Lui ha dimostrato di volere tanto il Milan, anche il Milan penso gli stia dando tanto, ci auguriamo possa avere questa voglia ancora a lungo".



RISCATTO DIAZ E DALOT - "Il mercato attuale è molto cambiato, queste formule di prestito sono parecchio in voga. Come è stato con Rebic quando ci sono le condizioni per trasformare i prestiti in acquisti lo facciamo. Siamo molto contenti di loro, vedremo più avanti di sederci con le rispettive società e vedere come procedere".