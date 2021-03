Sono bastati 45' a Paul Pogba per mandare ko il Milan e trascinare il Manchester United ai quarti di finale di Europa League. L'ex centrocampista della Juventus è entrato all'inizio della ripresa segnando dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo il gol decisivo che ha eliminato i rossoneri. Prestazione da top player per l'ex centrocampista della Juve che Paratici vorrebbe riportare a Torino, una delle migliori degli ultimi anni. A confermarlo anche le pagelle dei quotidiani sportivi:



8 - La Gazzetta dello Sport: "L'aria italiana lo esalta. Sconvolge il copione".



7,5 - Corriere dello Sport: "L'ex juventino non gioca da 6 settimane ma gli bastano 3 minuti per far capire quanto è mancato all'United in questo periodo. Prima palla toccata, gol. Risolve una mezza mischia con un controllo in area piccola e un colpo sotto, ma prima di quel colpo fa una cosa da campione, finta di calciare subito così sia Kessie che Donnarumma sono indotti ad abbassarsi. Ma tutta la sua parte di gara, giocata da esterno sinistro, è fatta benissimo. Provoca un'ammonizione di Dalot e riparte di continui. E' ancora lui, è ancora Pogba".



7 - Tuttosport: "In tre minuti fa molto più di Rashford, il gol è ovviamente il sigillo. Si piazza largo a sinistra e con la sua fisicità calamita tutti i palloni; ne gioca 46, ne conquista 7 e vince 7 duelli su 9".