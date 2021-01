Adesso manca sola la prima con la maglia del Milan. Mario Mandzukic è atterrato ieri sera a Milano, oggi si è presentato alla clinica privata ‘La Madonnina’ per sottoporsi alle visite mediche di rito, e firmerà un contratto che lo legherà ai rossoneri per 6 mesi, con opzione di rinnovo per i 12 successivi nel caso in cui il Diavolo si qualifichi in Champions League. Inoltre, emergono indiscrezioni sul suo possibile numero di maglia: come riporta Tuttosport, l’ex Juventus potrebbe indossare la 9, casacca ‘maledetta’ da qualche anno in casa Milan.