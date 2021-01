Il Milan è ad un passo da Mario Mandzukic. Come riporta Calciomercato.com, le parti hanno trovato l’accordo decisivo per l’approdo del croato nella Milano rossonera: intesa complessiva di 18 mesi, 6 mesi garantiti più 12 automatici in caso di qualificazione in Champions League. All’ex Juventus 1,8 milioni di ingaggio fino a fine stagione. CM racconta anche del ‘sì’ di Ibrahimovic, ago della bilancia anche degli affari in casa Milan. Lo svedese avrebbe avvallato fin da subito l’arrivo di Mandzukic, visto di buon occhio per la sua grande esperienza internazionale.