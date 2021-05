Il Milan recupera Zlatan Ibrahimovic per la sfida con il Benevento, ma perde Mario Mandzukic. L'attaccante croato non figura nell'elenco dei convocati di Pioli per la sfida di San Siro (questa sera alle 20.45) per un attacco di bronchite, è la 12esima partita complessiva saltata dall'ex Juventus dal suo arrivo in rossonero (8 in campionato, 3 in Europa League, 1 in Coppa Italia.



Ecco, qualche tifoso non l'ha proprio presa benissimo. Anzi: l'apporto di Mario è stato davvero scarno, e dopo le ultime settimane di acciacchi, su Twitter è stato fatto notare...