La trattativa tra il Milan e Mario Mandzukic è decollata in settimana ed è pronta a far riatterrare in Italia, stavolta un po' più a est di Torino, il 34enne attaccante croato ex Juventus. Come rivela Calciomercato.com infatti, è stato trovato l'accordo tra le parti: Mandzukic all'inizio della settimana entrante diventerà ufficialmente un giocatore rossonero. Mancano solo da stabilire con precisione alcuni termini: soprattutto quelli relativi all'esatta durata del contratto, se direttamente di un anno e mezzo o se di sei mesi con opzione per il rinnovo.