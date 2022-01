Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Juve.



IL BIG MATCH - "Gara importante, innanzitutto perchè è Milan-Juve, ma anche perchè vogliamo restare aggrappati ai posti alti della classifica, per tenere lontana la Juve e restare in zona Champions League".



MERCATO - "Non abbiamo la disponibilità per un colpo alla Vlahovic, ma nemmeno per uno di livello inferiore. Poi a fine stagione si vedrà. Non siamo perfetti, a volte ci manca qualcosa, ma se pensiamo che abbiamo giocato la partita con lo Spezia per poter vincere e che abbiamo alle spalle tante vittorie... Siamo lì a lottare con l'Inter, anche senza rinforzi, al di là della politica economica della proprietà: è anche un'idea dell'area sportiva".



DIFESA - "Abbiamo ritrovato Romagnoli e Calabria, l'emergenza sta finendo. Mettere un giocatore che ha bisogno di ambientamento, che non ha giocato con la squadra, non credo sia utile... Con Theo siamo vicini al rinnovo, parleremo con il suo agente ma ci siamo".



CAMPO - "Spero che ce la si possa fare a sistemare il campo, rifarlo completamente, nel giro di 13-14 giorni dovrebbe essere pronto e in ordine per il derby. Milan e Inter giocano bene a calcio, ma hanno anche bisogno di un campo di un certo livello".