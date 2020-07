“Non so se ci sarà spazio per me nel Milan del futuro, ora voglio arrivare bene alla fine della stagione, poi decideremo. E il mio legame con questo club non è in discussione”. Con queste parole pronunciate a pochi minuti dalla sfida tra Milan e Juve, Paolo Maldini ha di fatto annunciato il suo addio ai rossoneri. L’imminente arrivo di Ralf Rangnick come allenatore e direttore tecnico lo esclude dai piani dirigenziali del Diavolo, rivoluzionato in toto dal plenipotenziario Ivan Gazidis. Prima è toccato a Boban, poi sarà la volta di Pioli e Maldini, a cui l’amministratore delegato ha offerto un ruolo di ambasciatore, di immagine, per così dire alla Nedved. Che lui probabilmente non accetterà. Perché, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista bianconero ha sempre goduto dell’amicizia di Agnelli, circostanza su cui Maldini non può fare leva nel Milan.