Paolo Maldini ha ​parlato nel pre​partita di Sam​pdoria-Milan, toccando anche l​'argomento relativo alla corsa scudetto. A ​​precisa domanda, il dirigente rossonero ha infatti dichiarato: "Sognare mi è sempre piaciuto. Poi come dice Capello è giusto essere realisti ma un sogno non si nega a nessuno. Rinnovo Kessie? Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà. Nel passato lo abbiamo fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi di giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni andranno fatte seguendo questo spirito.".