L'ex bandiera e dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Atalanta-Milan: "Cerchio che si chiude? Abbiamo avuto l'occasione di chiuderlo prima, simbolicamente l'Atalanta può essere l'inizio e la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 15 mesi di alta qualità e grandi risultati. A fine anno in base al piazzamento faremo discorsi più completi".



CHAMPIONS LEAGUE - "Se sono d'accordo con Pioli quando dice che non sarebbe un fallimento mancarla? Ci sono state tante chieste dalla proprietà e credo che le abbiamo fatte praticamente tutte. La Champions non è richiesta, ma dopo quello che abbiamo fatto sarebbe un grande peccato anche se la società non ce l'ha chiesta".



PARTITE DECISIVE E GIOVANI - "Le cose belle e anche meno belle di avere una squadra giovane sono anche queste, avere incertezze nelle partite delicate, ti possono dare grandissime sorprese o cose meno positive. Una squadra che deve diventare veramente forte deve diventare molto più stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare".



TIFOSI - "Con i tifosi il Milan avrebbe fatto 60-70mila spettatori, sarebbe stato aiutato. Visti gli scarsi risultati avuti in casa nel girone di ritorno sarebbe stato un aiuto averli".



CREDERCI - "Ci credo, per forza! Siamo partita da lontano facendo cose inaspettate, per forza devo crederci. Questo è il messaggio da trasmettere ai ragazzi che a loro volta ci credono".