Ieri vi abbiamo documentato dell'incontro a nervi tesi tra i tifosi del Milan e il portiere Gigio Donnarumma, impegnato in una difficile trattativa per il rinnovo di contratto e con la Juventus che si è attivata per provare a ingaggiarlo a parametro zero. Oggi ha parlato all'Ansa l'ex bandiera nonché dirigente rossonero Paolo Maldini: "Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori." I TIFOSI - "Fino a ora sono stati esemplari nel sostenere la squadra, adesso devono capire che i giocatori in questo momento hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. E quello che è successo sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione e impegno alla causa".