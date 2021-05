Paolo Maldini, ex bandiera milanista e oggi dirigente rossonero, ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Juventus-Milan: "Stiamo bene, naturalmente questa sfida molte volte ha voluto dire scudetto. Vogliamo crescere e trovarci in questa situazione di classifica non era ciò che volevamo o ci aspettavamo. Ma adesso ci siamo e ce la giochiamo".

DONNARUMMA - "L'ho visto concentrato, determinato e sereno. Dobbiamo pensare al passato di questo giocatore, dalle giovanili alla prima squadra a 16 anni. Ha avuto momenti non belli e non ha mai vissuto la consacrazione della partecipazione alla Champions League, è focalizzato su questo obiettivo."

A COLLOQUIO CON JOHN ELKANN - "Non abbiamo parlato di mercato e massimi sistemi. Lui era appassionato che ci fossero tre generazioni di Maldini nel Milan e mi ha fatto tante domande sulle scelte dei miei figli".

COSA SERVE IN QUESTI TESTA A TESTA - "Al di là della singola partita contro la Juve ci giochiamo la stagione. Tutte le nostre rivali hanno la possibilità di qualificarsi in Champions vincendo almeno tre partite. Come si vincono certi scontri diretti? L'esperienza ad alti livelli sicuramente aiuta, ma anche l'incoscienza dei giovani dà una mano..."

MOURINHO - "Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto in maniera forte e simpatica. Il suo arrivo in Serie A fa bene sia alla Roma che a tutto il calcio italiano. Uno stimolo per tutta questa vetrina".

FUTURO PIOLI - "Rispetteremo il suo contratto. La proprietà a inizio anno, anche se con lo scorso finale di stagione le speranze c'erano, non ci ha fatto la richiesta della qualificazione in Champions League".