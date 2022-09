Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il direttore tecnico delPaoloha parlato anche di Charles, paragonato a un grande ex della. Ecco le sue parole: "È un 2001, ha fatto vedere cose importanti in Champions. C’è bisogno di tempo, so che il tifoso e i giornali non aspettano, ma noi dobbiamo aspettare. Io faccio l’esempio diche alla Juventus per i primi sei mesi non ha fatto bene, poi è tornato a vincere tutto. Un 2001 non è pronto per farsi carico di tante responsabilità in un club come il Milan, questo equilibrio dobbiamo darlo noi".