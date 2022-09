Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il direttore tecnico delPaoloha fatto anche un accenno all'acquisto di Dusanda parte della. Ecco le sue parole: "Non ero sicuro di poter vincere lo scudetto, ma ci credevo: so cosa vale la squadra. Questa cosa qua l’ho detta a Natale, non avevamo budget per il mercato: la Juventus ha preso, l’Inter, allora un piccolo budget è venuto fuori. Io ho detto: “Non lo voglio, siamo forti così”. Da lì...".