Non sono piaciute ai tifosi dellale immagini, diventate presto virali sui social, che hanno immortalato Rafaeldopo il match all'Allianz Stadium con unabianconera infilata nei pantaloncini. L'attaccante del, dopo le tante proteste, si è scusato su Twitter con questo messaggio: "Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essermi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni! Forza Milan. L'odio è dannatamente vero". Qui sotto l'immagine finita al centro delle polemiche.