Da oggetto misterioso a speranza per il Milan. Rafael Leao ha segnato il primo gol italiano nel ko contro la Fiorentina, e ora che si è sbloccato non vuole più fermarsi. Sta vincendo lui, infatti, il ballottaggio con Rebic per chi sarà il titolare vicino a Piatek. Prima o seconda punta, Leao, arrivato in estate dal Lille, può anche sostituire l'attaccante polacco. L'attaccante portoghese si è raccontato nel video qui sotto.