A Sky Sport, Rafael Leao ha parlato della gara contro il Milan, in arrivo subito dopo il derby per la Juventus. "Ieri abbiamo creato tante occasioni, calciando 39 volte verso la porta e abbiamo fatto solo due gol. Il calcio è così, dobbiamo pensare alla prossima partita, che è troppo importante per noi. Se il Milan ce la può fare nelle prossime partite con Lazio, Juventus e Napoli? Sì, penso che possiamo vincere quelle partite", le sue parole.