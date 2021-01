Dopo la vittoria contro il Benevento decisa da un suo gol sensazionale, con tanto di esultanza che ha finito col diventare un tormentone, Rafael Leao è uno degli uomini più attesi nel Milan che fra poco affronterà la Juventus a San Siro. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante portoghese nel prepartita a Sky Sport: "Siamo concentrati su questa bella partita contro una grande squadra, ma siamo in casa nostra e sappiamo cosa fare per disputare una buona gara e vincere. Ogni partita per noi è come una finale, vogliamo restare in testa alla classifica."