L'indagine delladisulla vendita del Milan da, avvenuta nell'agosto del 2022, è entrata in una fase nuova e significativa. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attività investigativa si sta concentrando sull'estrapolazione dei dati dai telefoni e da altri dispositivi informatici sequestrati durante le perquisizioni eseguite di recente.Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni, anche presso alcuni uffici della sede di Casa Milan, coinvolgendo l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis. Entrambi sono tra gli indagati per presunto ostacolo alle funzioni di vigilanza della Federcalcio. I pm hanno trasferito il decreto di perquisizione alla Federcalcio per eventuali approfondimenti nel contesto della giustizia sportiva.